AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
17.05.2022 08:49
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030728
BIST
10:392.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:3915,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3233
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8767
En Düşük
15,5343
10:3916,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3815
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6440
En Düşük
16,2212
10:39931,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 20,47
|Açılış
|: 931,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
931,82
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ORCAY
|19,91
|110.435.917
|% 10,00
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,72
|13.944.241
|% 8,37
|
|RHEAG
|2,25
|2.468.748
|% 6,64
|
|IMASM
|37,52
|37.971.770
|% 6,41
|
|GZNMI
|32,80
|2.767.894
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.768.882
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|MRGYO
|1,28
|13.579.631
|% -5,19
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|SISE
|19,72
|630.112.413
|% 2,18
|
|THYAO
|42,64
|612.941.680
|% -0,19
|
|GARAN
|14,86
|311.927.273
|% -0,73
|
|KRDMD
|14,95
|303.678.107
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,34
|283.298.774
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|181.444.192
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,34
|283.298.774
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,79
|150.898.587
|% 2,16
|
|SISE
|19,72
|630.112.413
|% 2,18
|
|AKBNK
|7,98
|175.828.969
|% 0,13
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8521
|15,8644
|% 2,08
|
|Euro
|16,5859
|16,6217
|% 2,35
|
|Sterlin
|19,6189
|19,7173
|% 2,81
|
|Frank
|15,8081
|15,9033
|% 2,37
|
|Riyal
|4,2154
|4,2365
|% 2,10
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|2,38
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,23
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,96
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,15
|