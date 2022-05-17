AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
17.05.2022 08:49
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030729
BIST
09:552.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,44
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.401
En Düşük
2.401
09:5515,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1853
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,7479
En Düşük
15,5343
09:5516,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2827
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,5229
En Düşük
16,2212
09:55921,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,24
|Açılış
|: 921,24
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
921,26
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler09:55
|IMASM
|38,78
|3.123.380
|% 9,98
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,20
|208.626
|% 4,27
|
|GMTAS
|3,07
|143.651
|% 3,76
|
|TMPOL
|19,65
|816.281
|% 3,58
|
|GZNMI
|32,80
|773.358
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|1.678.170
|% -9,92
|
|SELVA
|9,55
|6.117.119
|% -8,08
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|KARSN
|5,46
|758.744.180
|% 0,37
|
|KCHOL
|38,48
|492.785.208
|% 0,47
|
|BIMAS
|81,80
|259.890.491
|% 0,00
|
|BERA
|10,28
|159.791.433
|% 0,00
|
|KERVT
|5,22
|112.835.260
|% 1,36
|
|KARSN
|5,46
|758.744.180
|% 0,37
|
|KLGYO
|1,20
|42.549.419
|% 0,84
|
|KERVT
|5,22
|112.835.260
|% 1,36
|
|KATMR
|1,30
|21.095.455
|% 0,78
|
|BERA
|10,28
|159.791.433
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7168
|15,7181
|% 1,14
|
|Euro
|16,4773
|16,5097
|% 1,66
|
|Sterlin
|19,3273
|19,4243
|% 1,28
|
|Frank
|15,5949
|15,6889
|% 0,99
|
|Riyal
|4,1601
|4,1810
|% 0,76
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,68
|
|Altın Gr.
|919
|919
|7,77
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,10
|