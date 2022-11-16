AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
16.11.2022 16:38
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080392
BIST
16:314.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 30,63
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:3118,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:3119,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1168
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:311.063,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.063,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:29
|BURVA
|44,44
|31.404.296
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.132.707
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|86.787.219
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.289.563
|% 9,98
|
|MIATK
|143,40
|506.850.198
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.761.137
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|353.936.245
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.992.674
|% -9,95
|
|THYAO
|104,90
|7.578.528.675
|% -3,76
|
|YKBNK
|11,36
|7.005.738.172
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,20
|5.904.315.473
|% 4,83
|
|AKBNK
|17,02
|5.614.803.093
|% 5,13
|
|EREGL
|37,38
|4.918.570.416
|% -0,59
|
|YKBNK
|11,36
|7.005.738.172
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,20
|5.904.315.473
|% 4,83
|
|SKBNK
|2,40
|1.313.450.030
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,63
|2.795.013.485
|% 1,26
|
|TSKB
|3,40
|1.584.236.240
|% 4,29
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6123
|% 0,06
|
|Euro
|19,3613
|19,3729
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0868
|22,1975
|% 0,40
|
|Frank
|19,7032
|19,8219
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9376
|4,9623
|% 0,06
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.065
|7.179
|-16,00
|
|Yarım
|3.431
|3.510
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|0,13
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,39
|
Seans Raporu
16:29
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