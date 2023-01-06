AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
06.01.2023 16:10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095274
BIST
16:065.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 148,08
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:0618,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:0619,7152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0492
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:061.107,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.107,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KRDMB
|16,72
|96.287.648
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.870.438
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.465.468
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|140.619.608
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.403.172
|% -10,00
|
|ADEL
|124,30
|99.168.188
|% -9,34
|
|MARTI
|5,02
|107.021.654
|% -8,39
|
|FMIZP
|206,50
|144.132.311
|% -7,07
|
|EREGL
|41,28
|8.613.260.303
|% 2,99
|
|THYAO
|139,90
|8.530.018.655
|% 3,48
|
|ASELS
|61,70
|6.818.227.769
|% 4,75
|
|KRDMD
|19,22
|4.999.253.615
|% 6,78
|
|EKGYO
|9,16
|4.437.365.452
|% 8,02
|
|EKGYO
|9,16
|4.437.365.452
|% 8,02
|
|KRDMD
|19,22
|4.999.253.615
|% 6,78
|
|YKBNK
|10,72
|2.651.788.534
|% 2,29
|
|EREGL
|41,28
|8.613.260.303
|% 2,99
|
|SKBNK
|2,85
|596.049.823
|% 4,40
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7635
|18,7726
|% 0,04
|
|Euro
|19,7001
|19,7144
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,1822
|22,2934
|% -0,48
|
|Frank
|19,8879
|20,0077
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9780
|5,0030
|% 0,02
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18YKSLN
Yüzde 6.53 oranında artışla 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 734, 167 adet işlem
-
16:16SDTTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 42.58 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 037 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 73 artarak (% 2.57 ) 5, 702
-
16:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, YKBNK
-
16:15XU100
Endeks 5, 243 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 48 üstünde . İşlem hacmi 96, 864.00 milyon TL de