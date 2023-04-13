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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

13.04.2023 11:41
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137366


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Altın Gr. 1.260 1.260 8,76  
Cumhuriyet 8.598 8.728 86,00  
Tam 8.651 8.700 25,00  
Yarım 4.225 4.257 12,00  
Çeyrek 2.112 2.129 7,00  
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Gümüş Gr. 15,90 15,92 0,07  
B. Petrol 87,14 87,14 -0,19  
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