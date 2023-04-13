AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
13.04.2023 11:41
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137367
BIST
13:225.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 30,34
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2219,3284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:2221,3402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1147
|Açılış
|: 21,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:221.259,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.259,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:22
|BALAT
|16,94
|29.646
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|AYCES
|88,85
|22.214.794
|% 9,96
|
|DGGYO
|39,32
|50.311.039
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,66
|67.666.232
|% -39,20
|
|MEGAP
|3,66
|67.666.232
|% -39,20
|
|ONCSM
|103,20
|47.672.033
|% -4,44
|
|ZRGYO
|4,75
|181.196.132
|% -4,04
|
|PAMEL
|270,70
|49.579.266
|% -4,01
|
|THYAO
|136,40
|2.404.050.256
|% 2,25
|
|EREGL
|36,64
|1.850.145.917
|% 1,05
|
|ISCTR
|12,36
|1.466.917.352
|% 0,65
|
|KOZAL
|22,68
|1.289.178.765
|% 1,70
|
|SISE
|44,94
|1.172.200.425
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,36
|1.466.917.352
|% 0,65
|
|EKGYO
|7,01
|614.251.960
|% 0,14
|
|KOZAL
|22,68
|1.289.178.765
|% 1,70
|
|YKBNK
|10,39
|588.507.998
|% -0,19
|
|SKBNK
|2,57
|143.288.158
|% 0,39
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3265
|19,3284
|% 0,12
|
|Euro
|21,3132
|21,3402
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,1148
|24,2358
|% 0,31
|
|Frank
|21,6136
|21,7438
|% 0,71
|
|Riyal
|5,1370
|5,1628
|% 0,07
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|12,08
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|8,17
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.647
|8.696
|21,00
|
|Yarım
|4.223
|4.255
|10,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,89
|0,04
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|-0,30
|