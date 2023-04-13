AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
13.04.2023 11:41
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137373
BIST
13:235.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 29,47
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:2319,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:2321,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1012
|Açılış
|: 21,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:231.259,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.259,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:21
|BALAT
|16,94
|29.646
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|DGGYO
|39,32
|50.183.289
|% 9,96
|
|AYCES
|88,85
|22.142.559
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,65
|67.131.112
|% -39,37
|
|MEGAP
|3,65
|67.131.112
|% -39,37
|
|ZRGYO
|4,73
|178.754.034
|% -4,44
|
|ONCSM
|103,40
|47.450.306
|% -4,26
|
|PAMEL
|270,20
|49.320.370
|% -4,18
|
|THYAO
|136,40
|2.401.379.998
|% 2,25
|
|EREGL
|36,62
|1.848.037.842
|% 0,99
|
|ISCTR
|12,37
|1.466.573.863
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,70
|1.277.872.275
|% 1,79
|
|SISE
|44,94
|1.170.290.047
|% 1,22
|
|ISCTR
|12,37
|1.466.573.863
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,02
|601.497.381
|% 0,29
|
|KOZAL
|22,70
|1.277.872.275
|% 1,79
|
|YKBNK
|10,39
|588.261.755
|% -0,19
|
|SKBNK
|2,57
|143.158.127
|% 0,39
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2310
|19,4094
|% 0,54
|
|Euro
|21,2869
|21,3593
|% 0,63
|
|Sterlin
|24,1180
|24,2390
|% 0,32
|
|Frank
|21,6196
|21,7499
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1370
|5,1628
|% 0,07
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|8,60
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.651
|8.700
|25,00
|
|Yarım
|4.225
|4.257
|12,00
|
|Çeyrek
|2.113
|2.129
|7,00
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,07
|