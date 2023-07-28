AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
28.07.2023 08:27
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176098
BIST
'
18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0472
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
26,9767
En Düşük
26,9061
18:0529,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0670
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,6381
En Düşük
29,4967
18:051.692,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.692,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9437
|26,9493
|% 0,18
|
|Euro
|29,5977
|29,6211
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,3710
|34,5434
|% 0,02
|
|Frank
|30,9124
|31,0986
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|7,30
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.692
|7,00
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.049
|11.187
|44,00
|
|Yarım
|5.516
|5.619
|22,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.810
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,98
|21,01
|0,10
|
|B. Petrol
|83,43
|83,43
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem