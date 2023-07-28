AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
28.07.2023 08:27
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176101
BIST
'
18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0485
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
26,9767
En Düşük
26,9061
18:0529,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0706
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,6381
En Düşük
29,4967
18:051.692,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.692,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANKO
|30,80
|72.818.944
|% 3,36
|
|GWIND
|22,74
|180.227.298
|% 0,97
|
|VERTU
|35,52
|57.618.061
|% 0,42
|
|SUMAS
|102,00
|501.441
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,51
|410.365
|% 0,00
|
|BASCM
|5,27
|677.741
|% 0,00
|
|AYES
|24,60
|997.598
|% 0,00
|
|BALAT
|18,81
|1.719.814
|% 0,00
|
|CASA
|121,90
|1.118.514
|% 0,00
|
|AVTUR
|5,92
|6.874.441
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.208.607
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,19
|7.841.209.971
|% 0,00
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% 0,00
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 0,00
|
|ASTOR
|101,30
|5.747.445.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,19
|7.841.209.971
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.208.607
|% 0,00
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 0,00
|
|ODAS
|11,11
|2.795.074.441
|% 0,00
|
|PETKM
|16,82
|4.030.482.657
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9429
|26,9506
|% 0,18
|
|Euro
|29,5981
|29,6247
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,3671
|34,5395
|% 0,01
|
|Frank
|30,8978
|31,0839
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1645
|7,2005
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,27
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|7,38
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.050
|11.188
|45,00
|
|Yarım
|5.517
|5.620
|23,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.810
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,01
|0,10
|
|B. Petrol
|83,45
|83,45
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem