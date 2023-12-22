AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228012BIST