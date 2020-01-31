AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816172BIST