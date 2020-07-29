AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:48
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863531
BIST
17:361.128
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -24,65
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:366,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:368,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0950
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2366
En Düşük
8,1145
17:36437,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,83
|Açılış
|: 437,57
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|44.511.073
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.566.083
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.913.844
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.505.492
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|12.912.412
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|AKMGY
|38,76
|16.511.376
|% -9,90
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|ASELS
|35,24
|2.122.505.036
|% -3,40
|
|GUSGR
|6,29
|1.643.727.349
|% 5,54
|
|GARAN
|7,12
|1.338.420.699
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,19
|1.201.889.497
|% -1,35
|
|KRDMD
|2,98
|781.723.134
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,19
|1.201.889.497
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,29
|1.643.727.349
|% 5,54
|
|IHLAS
|0,89
|234.568.927
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,98
|781.723.134
|% -1,65
|
|TSKB
|1,14
|297.376.866
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0237
|9,0689
|% 0,97
|
|Frank
|7,5917
|7,6375
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-7,63
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.866
|2.903
|7,30
|
|Tam
|2.952
|2.994
|16,50
|
|Yarım
|1.433
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|