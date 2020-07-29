AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:53
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863536
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:057,0052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0713
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0052
En Düşük
6,9132
18:058,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1338
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05438,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,77
|Açılış
|: 438,64
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.889.005
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0192
|9,0644
|% 0,92
|
|Frank
|7,5966
|7,6424
|% 1,01
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.917
|21,60
|
|Tam
|2.964
|3.007
|28,90
|
|Yarım
|1.439
|1.463
|9,70
|
|Çeyrek
|722
|734
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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