BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|70.648.844
|% 10,00
|IHYAY
|1,43
|136.035.222
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|16.570.003
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|46.080.570
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|20.838.158
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0192
|9,0644
|% 0,92
|Frank
|7,5913
|7,6370
|% 0,94
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,56
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-3,14
|Altın Gr.
|437
|437
|0,06
|Cumhuriyet
|2.868
|2.908
|12,20
|Tam
|2.955
|2.997
|19,20
|Yarım
|1.434
|1.458
|5,00
|Çeyrek
|719
|729
|1,20
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|-0,23
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,42
|-0,03
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|0,40
Seans Raporu
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
- 17:57 VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:57 EGCYO, MAALT, KARTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında