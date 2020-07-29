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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu

29.07.2020 17:59
GÜNCEL HABERLER



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Performans Sunum Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863540


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 6,05 46.446.595 % 10,00  
RTALB 35,20 70.789.679 % 10,00  
VKFYO 11,88 20.838.206 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.035.222 % 10,00  
BURVA 78,10 16.570.003 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0178 9,0630 % 0,91  
Frank 7,5919 7,6376 % 0,94  
Riyal 1,8528 1,8621 % 0,57  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 -6,04  
Altın Gr. 436 437 -0,32  
Cumhuriyet 2.866 2.903 7,30  
Tam 2.952 2.994 16,40  
Yarım 1.433 1.457 3,70  
Çeyrek 719 729 1,80  
Gümüş.Ons 24,12 24,16 -0,26  
Gümüş Gr. 5,38 5,39 -0,05  
B. Petrol 44,02 44,02 0,41  
Seans Raporu
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