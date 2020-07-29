AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:42
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863521
BIST
10:521.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.128
10:526,9844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0076
En Düşük
6,9617
10:528,2105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
10:52439,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,58
|Açılış
|: 438,90
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|85,90
|6.527.140
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|27.206.108
|% 9,98
|
|MRSHL
|146,70
|13.397.717
|% 9,97
|
|BURCE
|31,34
|5.174.956
|% 9,96
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|BJKAS
|2,72
|12.055.774
|% -4,56
|
|AYES
|4,31
|7.573
|% -4,22
|
|KARTN
|692,10
|7.232.947
|% -3,77
|
|ASELS
|34,84
|305.663.696
|% -1,25
|
|GUSGR
|6,21
|256.470.394
|% -0,96
|
|GARAN
|7,06
|229.706.096
|% -0,56
|
|EKGYO
|2,24
|202.337.163
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,29
|130.231.488
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,24
|202.337.163
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|77.359.927
|% 0,59
|
|GUSGR
|6,21
|256.470.394
|% -0,96
|
|KRDMD
|2,99
|109.467.657
|% -1,64
|
|IHLAS
|0,91
|30.324.765
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0312
|9,0765
|% -0,19
|
|Frank
|7,6122
|7,6580
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-13,16
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.924
|-14,70
|
|Tam
|2.969
|3.014
|-15,00
|
|Yarım
|1.441
|1.467
|-7,30
|
|Çeyrek
|723
|736
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,69
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,24
|5,25
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,37
|