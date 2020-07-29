AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 18:01
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863549
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35437,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,00
|Açılış
|: 437,60
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
436,55
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0744
|9,1199
|% 0,28
|
|Frank
|7,6177
|7,6635
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-21,36
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|32,00
|
|Tam
|2.972
|3.026
|-3,10
|
|Yarım
|1.443
|1.475
|0,70
|
|Çeyrek
|724
|740
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,26
|5,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-1,87
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:28
AKMGY, IHYAY, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
ISATR, KARTN, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
ARSAN, TUKAS, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13
DARDL, ISATR, KARTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:58
HDFGS, GRNYO, EGCYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında