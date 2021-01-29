AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:12
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906078
BIST
15:311.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -14,27
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:317,2980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0362
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:318,8655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:31437,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,68
|Açılış
|: 437,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:29
|PKENT
|1.524,60
|21.867.745
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|564.939
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.437.602
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.397.579
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,50
|177.081.617
|% -8,71
|
|KAPLM
|36,96
|6.782.215
|% -8,29
|
|BURVA
|45,00
|4.522.522
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,20
|1.932.879.452
|% 4,49
|
|GARAN
|9,34
|1.429.780.271
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,40
|1.013.026.627
|% -0,85
|
|DOHOL
|3,85
|993.741.682
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|973.826.185
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,33
|877.510.885
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|993.741.682
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|973.826.185
|% 3,21
|
|ODAS
|3,80
|601.701.062
|% -1,04
|
|GARAN
|9,34
|1.429.780.271
|% -0,53
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2903
|7,2952
|% -0,53
|
|Euro
|8,8565
|8,8607
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9736
|10,0236
|% -0,68
|
|Frank
|8,1694
|8,2187
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9365
|1,9463
|% -0,66
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,86
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.872
|2.944
|-37,60
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-18,19
|
|Çeyrek
|696
|712
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,17
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:29
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15:43XU030
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15:40BURVA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 44.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 403 adet işlem