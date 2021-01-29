AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:17
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906087
BIST
16:191.478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -20,39
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:197,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0442
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:198,8564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:19438,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,42
|Açılış
|: 438,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:19
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|605.536
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.860.629
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|38.102.039
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.628.327
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,64
|197.383.906
|% -8,26
|
|BURVA
|44,96
|16.987.042
|% -8,24
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|73,10
|2.058.163.105
|% 5,79
|
|GARAN
|9,30
|1.664.382.831
|% -0,96
|
|KOZAL
|115,50
|1.173.698.572
|% -1,62
|
|KARSN
|5,15
|1.075.968.874
|% 3,21
|
|DOHOL
|3,85
|1.060.225.325
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,34
|974.382.368
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,85
|1.060.225.325
|% 3,49
|
|KARSN
|5,15
|1.075.968.874
|% 3,21
|
|TSKB
|1,82
|328.045.870
|% 0,55
|
|GARAN
|9,30
|1.664.382.831
|% -0,96
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2834
|7,2900
|% -0,60
|
|Euro
|8,8504
|8,8564
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,9987
|10,0488
|% -0,43
|
|Frank
|8,1755
|8,2247
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9412
|1,9509
|% -0,43
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,19
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.885
|2.960
|-22,02
|
|Yarım
|1.394
|1.432
|-10,65
|
|Çeyrek
|699
|716
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,19
|
Seans Raporu
16:19
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