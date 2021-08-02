AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 15:58
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954155
BIST
17:141.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:148,3585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0796
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:149,9349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1016
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:14486,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -5,36
|Açılış
|: 486,88
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:14
|IDGYO
|3,30
|74.907.518
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.461.482
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|23.637.557
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|13.972.904
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.582.621
|% -9,97
|
|KARYE
|9,90
|105.669.586
|% -9,17
|
|KARSN
|4,18
|734.778.947
|% -8,53
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|EDATA
|13,18
|83.627.658
|% -8,15
|
|GARAN
|8,60
|837.749.095
|% 0,94
|
|KARSN
|4,18
|734.778.947
|% -8,53
|
|ASELS
|15,95
|628.499.243
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,44
|508.585.598
|% 2,09
|
|THYAO
|12,93
|500.539.433
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,44
|508.585.598
|% 2,09
|
|KARSN
|4,18
|734.778.947
|% -8,53
|
|ODAS
|1,31
|220.050.423
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|283.095.293
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,39
|203.092.490
|% 5,30
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3555
|8,3585
|% -0,94
|
|Euro
|9,9290
|9,9349
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,5776
|11,6357
|% -1,01
|
|Frank
|9,1939
|9,2493
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% -1,02
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-48,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-47,22
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-22,84
|
|Çeyrek
|777
|794
|-11,42
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,47
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,85
|
Seans Raporu
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