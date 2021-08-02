AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
02.08.2021 16:00
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954157
BIST
17:161.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:168,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0778
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:169,9403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0962
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:16487,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,14
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:16
|IDGYO
|3,30
|74.910.822
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.484.685
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|23.717.329
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|18.502.004
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.582.738
|% -9,97
|
|KARYE
|9,91
|106.735.595
|% -9,08
|
|KARSN
|4,17
|741.963.895
|% -8,75
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KUYAS
|2,65
|130.085.310
|% -7,67
|
|GARAN
|8,60
|845.072.882
|% 0,94
|
|KARSN
|4,17
|741.963.895
|% -8,75
|
|ASELS
|15,94
|631.629.115
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,42
|531.548.398
|% 1,26
|
|THYAO
|12,93
|506.448.582
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,42
|531.548.398
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,82
|317.017.732
|% 0,00
|
|KARSN
|4,17
|741.963.895
|% -8,75
|
|ODAS
|1,30
|220.431.550
|% -2,57
|
|CEMAS
|1,38
|204.274.034
|% 4,55
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3572
|8,3603
|% -0,92
|
|Euro
|9,9290
|9,9403
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5853
|11,6434
|% -0,95
|
|Frank
|9,2002
|9,2557
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2215
|2,2326
|% -0,97
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|-0,96
|
Seans Raporu
17:16
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17:31DAGHL
Yüzde 7.79 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 011 adet işlem
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17:30KLGYO
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17:28CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 830, 495 adet işlem
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17:27HEKTS
Yüzde 5.22 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 816, 183 adet işlem
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17:25RYSAS
Yüzde 4.13 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 070 adet işlem