AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 17:41
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050425
BIST
17:302.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 60,14
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:3017,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:3018,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1144
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:301.018,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.018,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:28
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TRGYO
|8,60
|103.939.071
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|223.122.554
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.955.846
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.631.423
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|138.006.536
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.664.387
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.048.948
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.684.496
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,40
|3.113.999.997
|% 1,98
|
|SISE
|23,08
|2.847.761.651
|% 5,77
|
|SASA
|46,12
|1.819.268.289
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,14
|1.163.176.998
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,86
|1.098.140.198
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,14
|1.163.176.998
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,86
|1.098.140.198
|% 2,32
|
|ODAS
|3,88
|719.249.548
|% 4,02
|
|SKBNK
|1,71
|274.094.295
|% 0,00
|
|SISE
|23,08
|2.847.761.651
|% 5,77
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9336
|17,9418
|% 0,16
|
|Euro
|18,4153
|18,4384
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,9110
|22,0209
|% 0,75
|
|Frank
|18,8001
|18,9133
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7617
|4,7855
|% 0,14
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.813
|6.871
|37,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,78
|
Seans Raporu
17:28
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17:43MEDTR
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