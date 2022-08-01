AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 18:18
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050539
BIST
10:102.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 9,37
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.667
En Düşük
2.657
10:1017,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0673
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:1018,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:101.023,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.023,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:08
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|CANTE
|62,25
|13.414.933
|% 8,36
|
|YAYLA
|5,07
|1.862.409
|% -9,95
|
|IMASM
|64,75
|9.767.149
|% -7,57
|
|TATGD
|17,38
|11.169.243
|% -7,55
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|INTEM
|84,30
|674.245
|% -5,07
|
|THYAO
|51,95
|400.975.078
|% 0,87
|
|SISE
|22,84
|215.681.754
|% -1,13
|
|SASA
|46,82
|122.767.752
|% 0,69
|
|KRPLS
|6,67
|97.788.442
|% 7,41
|
|ODAS
|3,90
|85.389.815
|% 0,26
|
|TSKB
|2,64
|62.330.243
|% 0,38
|
|ODAS
|3,90
|85.389.815
|% 0,26
|
|EKGYO
|3,14
|51.632.800
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,67
|97.788.442
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,71
|16.971.397
|% 1,18
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9466
|17,9515
|% 0,37
|
|Euro
|18,3875
|18,4050
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,8660
|21,9757
|% 0,00
|
|Frank
|18,7866
|18,8998
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,28
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.830
|6.891
|8,00
|
|Yarım
|3.328
|3.369
|4,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,43
|