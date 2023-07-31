AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 15:27
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177244
BIST
'
17:047.192
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 124,76
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0426,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0555
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0429,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1136
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:041.706,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.705,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:01
|SMRTG
|64,35
|588.654.559
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.476.178
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|824.050.317
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.000.212
|% 10,00
|
|POLTK
|6.479,30
|124.477.253
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.116.807
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.388.816
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,45
|368.685.526
|% -9,55
|
|ESCAR
|142,50
|217.450.696
|% -7,29
|
|EREGL
|41,62
|11.153.702.005
|% 8,22
|
|THYAO
|233,60
|7.593.491.648
|% -0,60
|
|ASTOR
|111,40
|6.630.893.631
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,00
|6.359.276.745
|% 0,36
|
|KRDMD
|25,44
|5.407.727.284
|% 7,16
|
|EKGYO
|8,80
|4.812.808.409
|% 3,53
|
|YKBNK
|14,00
|6.359.276.745
|% 0,36
|
|ZOREN
|4,27
|1.333.209.099
|% 5,17
|
|EREGL
|41,62
|11.153.702.005
|% 8,22
|
|ISCTR
|15,07
|3.801.676.276
|% 0,13
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9261
|26,9316
|% 0,21
|
|Euro
|29,7336
|29,7428
|% 0,35
|
|Sterlin
|34,5277
|34,7009
|% 0,30
|
|Frank
|30,8891
|31,0752
|% 0,37
|
|Riyal
|7,1569
|7,1928
|% 0,19
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|12,37
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|11,36
|
|Cumhuriyet
|11.324
|11.495
|-1,00
|
|Tam
|11.080
|11.169
|26,00
|
|Yarım
|5.544
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|0,32
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|0,78
|
Seans Raporu
17:01
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17:14POLTK
Yüzde 8.99 oranında artışla 6, 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 930 adet işlem
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17:13ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 841.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 706, 818 adet işlem
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17:12ATLAS
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 634, 615 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 7 artarak (% 1.67 ) 6, 421
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, ATLAS, ALFAS, TSGYO, ISDMR, SRVGY, KLRHO, VAKFN, ETYAT, SAYAS