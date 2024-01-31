AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 18:08
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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31.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244998
BIST
'
17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0031
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
17:5833,0018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0628
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
33,0714
En Düşük
32,6691
17:582.003,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,25
|Açılış
|: 2.003,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
2.006,20
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3450
|30,3474
|% -0,01
|
|Euro
|32,9925
|33,0018
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,5486
|38,7419
|% 0,36
|
|Frank
|35,2164
|35,4286
|% 0,41
|
|Riyal
|8,0681
|8,1086
|% -0,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|933,02
|934,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,45
|991,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,26
|81,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,10
|2.052,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59MERKO
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Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
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17:58TATEN
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17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
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17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem