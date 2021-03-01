AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.03.2021 08:32
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913807
BIST
12:581.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.503
En Düşük
1.491
12:587,3388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0861
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2996
12:588,8411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1283
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
8,8147
12:58411,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,59
|Açılış
|: 411,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ITTFH
|2,75
|26.621.334
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.152.033
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|11.886.519
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.816.096
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|OSMEN
|39,90
|445.085
|% -4,86
|
|TSPOR
|2,37
|40.097.782
|% -4,44
|
|SISE
|7,57
|1.298.381.484
|% 6,17
|
|THYAO
|13,76
|805.785.137
|% 2,00
|
|KOZAL
|132,20
|639.482.386
|% 2,32
|
|GARAN
|9,03
|540.791.049
|% 1,23
|
|GUBRF
|81,95
|463.177.555
|% 2,69
|
|SISE
|7,57
|1.298.381.484
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,28
|203.815.948
|% 2,24
|
|IHLAS
|0,91
|61.325.018
|% 3,41
|
|KARSN
|4,17
|256.156.591
|% 2,96
|
|GARAN
|9,03
|540.791.049
|% 1,23
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3366
|7,3388
|% -1,16
|
|Euro
|8,8358
|8,8411
|% -1,43
|
|Sterlin
|10,1923
|10,2434
|% -1,15
|
|Frank
|8,0053
|8,0535
|% -1,53
|
|Riyal
|1,9479
|1,9576
|% -1,32
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|20,03
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.784
|-52,00
|
|Tam
|2.729
|2.798
|-49,26
|
|Yarım
|1.319
|1.354
|-23,83
|
|Çeyrek
|662
|677
|-11,91
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,95
|