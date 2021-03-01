AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
01.03.2021 08:38
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913813
BIST
12:581.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 30,88
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.503
En Düşük
1.491
12:587,3388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0861
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2996
12:588,8411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1283
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
8,8147
12:58411,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,64
|Açılış
|: 411,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler12:57
|DYOBY
|14,52
|11.885.299
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.814.815
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|514.514
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.115.073
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|OSMEN
|39,90
|445.085
|% -4,86
|
|TSPOR
|2,37
|39.924.165
|% -4,44
|
|SISE
|7,57
|1.287.913.770
|% 6,17
|
|THYAO
|13,77
|805.001.120
|% 2,08
|
|KOZAL
|131,70
|627.736.567
|% 1,93
|
|GARAN
|9,03
|538.607.688
|% 1,23
|
|GUBRF
|82,00
|462.382.862
|% 2,76
|
|SISE
|7,57
|1.287.913.770
|% 6,17
|
|EKGYO
|2,27
|203.516.871
|% 1,79
|
|IHLAS
|0,91
|60.987.400
|% 3,41
|
|KARSN
|4,17
|254.162.530
|% 2,96
|
|GARAN
|9,03
|538.607.688
|% 1,23
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3357
|7,3391
|% -1,16
|
|Euro
|8,8345
|8,8399
|% -1,44
|
|Sterlin
|10,1866
|10,2377
|% -1,21
|
|Frank
|8,0037
|8,0519
|% -1,55
|
|Riyal
|1,9477
|1,9575
|% -1,32
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|19,80
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-55,00
|
|Tam
|2.726
|2.795
|-52,08
|
|Yarım
|1.318
|1.352
|-25,19
|
|Çeyrek
|661
|676
|-12,60
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|1,07
|