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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

02.03.2021 14:15



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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   Tanıtım formu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914470


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ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
DYOBY 15,97 67.254.946 % 9,99  
KENT 358,90 5.113.607 % 9,99  
VAKFN 19,48 3.562.697 % 9,99  
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15:34 Alış Satış %  
Dolar 7,3202 7,3239 % 0,38  
Euro 8,8117 8,8160 % 0,29  
Sterlin 10,1697 10,2207 % 0,47  
Frank 7,9518 7,9997 % 0,14  
Riyal 1,9481 1,9579 % 0,47  
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15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 6,88  
Altın Gr. 407 407 2,94  
Cumhuriyet 2.710 2.751 13,00  
Tam 2.698 2.767 12,04  
Yarım 1.304 1.338 5,82  
Çeyrek 654 669 2,92  
Gümüş.Ons 26,30 26,34 -0,17  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 -0,02  
B. Petrol 63,74 63,74 0,05  
Seans Raporu 15:34
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