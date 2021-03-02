AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.03.2021 14:15
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914470
BIST
15:341.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:347,3239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:348,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:34407,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,67
|Açılış
|: 407,72
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:34
|AYEN
|8,91
|77.774.629
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.254.946
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,78
|4.156.775.231
|% 7,10
|
|SISE
|7,72
|1.575.469.249
|% 1,71
|
|KOZAL
|132,40
|1.437.251.670
|% -2,86
|
|PETKM
|5,58
|1.214.110.918
|% 3,72
|
|KRDMD
|6,85
|1.123.434.605
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.879.401
|% 0,00
|
|THYAO
|14,78
|4.156.775.231
|% 7,10
|
|PETKM
|5,58
|1.214.110.918
|% 3,72
|
|SISE
|7,72
|1.575.469.249
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,39
|279.726.367
|% -0,71
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3202
|7,3239
|% 0,38
|
|Euro
|8,8117
|8,8160
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,1697
|10,2207
|% 0,47
|
|Frank
|7,9518
|7,9997
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9481
|1,9579
|% 0,47
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|