AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
12.08.2021 09:57
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957496
BIST
11:501.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,73
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:508,5755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0494
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
11:5010,0887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0496
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0651
11:50483,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,93
|Açılış
|: 483,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,90
BIST En Aktif Hisseler11:50
|DOBUR
|19,60
|2.731.973
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|2.892.173
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.211.473
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,28
|29.090.554
|% -9,64
|
|FADE
|8,71
|35.895.417
|% -9,46
|
|EDATA
|14,55
|11.643.465
|% -7,62
|
|EDIP
|3,82
|25.756.832
|% -7,06
|
|SELGD
|6,39
|26.731.663
|% -5,75
|
|TUPRS
|98,00
|600.261.451
|% 1,55
|
|GARAN
|9,12
|433.882.178
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,99
|383.743.866
|% 1,40
|
|EREGL
|19,48
|332.408.539
|% 2,15
|
|PETKM
|5,92
|288.021.137
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,47
|171.134.965
|% 2,07
|
|PETKM
|5,92
|288.021.137
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,99
|383.743.866
|% 1,40
|
|GARAN
|9,12
|433.882.178
|% 1,90
|
|DAGI
|4,80
|155.202.052
|% 1,91
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5690
|8,5755
|% -0,57
|
|Euro
|10,0844
|10,0887
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8540
|11,9134
|% -0,57
|
|Frank
|9,2640
|9,3199
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2790
|2,2904
|% -0,60
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,49
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,37
|71,37
|-0,07
|