AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2021 10:35
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978638
BIST
11:501.749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:5011,0096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:5012,4713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0933
|Açılış
|: 12,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:50655,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -5,18
|Açılış
|: 655,32
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:50
|FRIGO
|2,86
|29.866.579
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.716.353
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.320.313
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.211.792
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.158.835
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,33
|203.313.575
|% -7,61
|
|ULAS
|3,75
|1.026.980
|% -4,34
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,14
|896.609.363
|% 3,83
|
|GARAN
|12,21
|702.241.696
|% -0,25
|
|SISE
|11,18
|553.632.365
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,59
|466.775.876
|% -0,28
|
|THYAO
|17,97
|452.912.086
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,59
|466.775.876
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,14
|896.609.363
|% 3,83
|
|TSKB
|1,57
|107.385.182
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,18
|138.331.724
|% 1,40
|
|DOHOL
|3,03
|186.714.517
|% 3,06
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9963
|11,0096
|% -0,24
|
|Euro
|12,4455
|12,4713
|% -0,74
|
|Sterlin
|14,7551
|14,8291
|% -0,69
|
|Frank
|11,7916
|11,8627
|% -0,77
|
|Riyal
|2,9199
|2,9346
|% -0,50
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,48
|
|Altın Gr.
|654
|655
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|4.311
|4.377
|-75,00
|
|Tam
|4.301
|4.411
|-74,21
|
|Yarım
|2.079
|2.134
|-35,90
|
|Çeyrek
|1.043
|1.067
|-17,94
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|0,64
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04DURDO
Yüzde 8.06 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 854 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 1, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 873.00 milyon TL de
-
12:01DITAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 919 adet işlem
-
12:00BERA
Yüzde 7.79 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 622, 853 adet işlem
-
11:59FRIGO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 185 adet işlem