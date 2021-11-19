AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2021 10:36
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978639
BIST
12:581.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.743
12:5811,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0494
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:5812,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0480
|Açılış
|: 12,4900
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|Önceki Kapanış
|: 12,5800
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12,6953
En Düşük
12,3010
12:58663,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,30
|Açılış
|: 663,80
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:58
|DURDO
|15,84
|21.745.989
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|30.704.215
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|18.265.239
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|8.961.887
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.850.237
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,02
|305.879.262
|% -9,61
|
|DOCO
|974,90
|23.933.364
|% -4,01
|
|GMTAS
|2,26
|3.448.530
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,29
|1.375.138.026
|% 5,74
|
|GARAN
|12,25
|831.610.340
|% 0,08
|
|THYAO
|17,66
|803.167.768
|% -1,89
|
|SISE
|11,17
|676.377.243
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,55
|634.513.133
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,55
|634.513.133
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,29
|1.375.138.026
|% 5,74
|
|EKGYO
|2,20
|201.166.626
|% 2,33
|
|TSKB
|1,57
|140.528.705
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,05
|268.347.052
|% 3,74
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0739
|11,0854
|% 0,45
|
|Euro
|12,5031
|12,5166
|% -0,38
|
|Sterlin
|14,8428
|14,9173
|% -0,10
|
|Frank
|11,9254
|11,9972
|% 0,36
|
|Riyal
|2,9458
|2,9605
|% 0,38
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|2,03
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,40
|
|Cumhuriyet
|4.389
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.362
|4.473
|-11,65
|
|Yarım
|2.108
|2.164
|-5,64
|
|Çeyrek
|1.057
|1.082
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,04
|
|B. Petrol
|80,57
|80,57
|-0,67
|