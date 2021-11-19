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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

19.11.2021 10:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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yok
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Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978647


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FRIGO 2,86 30.021.190 % 10,00  
TETMT 209,50 8.747.150 % 9,97  
DOBUR 180,90 12.871.940 % 9,97  
PRKAB 49,22 58.355.801 % 9,96  
DITAS 25,20 1.211.792 % 9,95  
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Dolar 10,9929 11,0108 % -0,23  
Euro 12,4480 12,4695 % -0,76  
Sterlin 14,7811 14,8553 % -0,52  
Frank 11,8218 11,8930 % -0,51  
Riyal 2,9269 2,9416 % -0,26  
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Altın Ons 1.853 1.853 -8,07  
Altın Gr. 655 656 -4,99  
Cumhuriyet 4.326 4.391 -61,00  
Tam 4.305 4.415 -69,44  
Yarım 2.081 2.136 -33,59  
Çeyrek 1.044 1.068 -16,79  
Gümüş.Ons 24,73 24,75 -0,08  
Gümüş Gr. 8,74 8,75 -0,06  
B. Petrol 81,81 81,81 0,57  
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