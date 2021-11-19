AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2021 10:39
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978647
BIST
12:031.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:0311,0086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0274
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:0312,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0981
|Açılış
|: 12,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:03655,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -4,70
|Açılış
|: 655,79
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:01
|FRIGO
|2,86
|30.021.190
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.747.150
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.355.801
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.211.792
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.293.438
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,32
|209.274.460
|% -7,67
|
|GMTAS
|2,26
|3.064.291
|% -3,83
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|KRDMD
|8,16
|911.644.392
|% 4,08
|
|GARAN
|12,21
|708.572.425
|% -0,25
|
|SISE
|11,16
|558.414.017
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,59
|487.299.715
|% -0,28
|
|THYAO
|18,00
|463.109.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,59
|487.299.715
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,16
|911.644.392
|% 4,08
|
|TSKB
|1,57
|117.290.618
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,19
|141.224.656
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,04
|187.224.584
|% 3,40
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9929
|11,0108
|% -0,23
|
|Euro
|12,4480
|12,4695
|% -0,76
|
|Sterlin
|14,7811
|14,8553
|% -0,52
|
|Frank
|11,8218
|11,8930
|% -0,51
|
|Riyal
|2,9269
|2,9416
|% -0,26
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-8,07
|
|Altın Gr.
|655
|656
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|4.326
|4.391
|-61,00
|
|Tam
|4.305
|4.415
|-69,44
|
|Yarım
|2.081
|2.136
|-33,59
|
|Çeyrek
|1.044
|1.068
|-16,79
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,57
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:14KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 921, 448 adet işlem
-
12:13TMPOL
Yüzde 5.55 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 383 adet işlem
-
12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TTKOM, FROTO
-
12:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 27 artarak (% 0.60 ) 1, 555
-
12:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DITAS, RALYH, FRIGO, TETMT, DOBUR, CELHA