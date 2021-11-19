AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2021 10:48
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978658
BIST
11:141.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,07
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:1410,9358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1002
|Açılış
|: 10,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:1412,4017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1629
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:14654,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -5,78
|Açılış
|: 654,72
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:14
|TETMT
|209,50
|8.508.948
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|57.068.845
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.082.945
|% 9,95
|
|RALYH
|11,09
|36.001.004
|% 9,91
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|86.575.314
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,66
|142.792.536
|% -5,48
|
|ADEL
|22,42
|352.264
|% -4,76
|
|PAGYO
|7,03
|2.719.927
|% -4,61
|
|KRDMD
|8,16
|746.144.168
|% 4,08
|
|GARAN
|12,25
|592.040.942
|% 0,08
|
|SISE
|11,23
|468.524.167
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,60
|379.250.216
|% 0,00
|
|THYAO
|18,06
|349.024.864
|% 0,33
|
|YKBNK
|3,60
|379.250.216
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,16
|746.144.168
|% 4,08
|
|TSKB
|1,58
|96.883.413
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,04
|171.674.692
|% 3,40
|
|GARAN
|12,25
|592.040.942
|% 0,08
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9249
|10,9358
|% -0,91
|
|Euro
|12,3881
|12,4017
|% -1,30
|
|Sterlin
|14,7409
|14,8148
|% -0,79
|
|Frank
|11,7745
|11,8454
|% -0,91
|
|Riyal
|2,9129
|2,9275
|% -0,74
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,17
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-5,86
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,79
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, ISCTR
-
11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, ARCLK
-
11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 53 artarak (% 0.88 ) 1, 560
-
11:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, DOBUR, CELHA, PRKAB, RALYH, TETMT
-
11:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, MERCN