AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2021 10:54
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978665
BIST
12:091.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 14,06
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:0911,0070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0290
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:0912,4646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1000
|Açılış
|: 12,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:09655,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -4,83
|Açılış
|: 655,67
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:09
|FRIGO
|2,86
|30.259.091
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.760.977
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.546.577
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.220.612
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.518.838
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,39
|213.453.963
|% -7,22
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GMTAS
|2,27
|3.104.269
|% -3,40
|
|KRDMD
|8,24
|1.010.342.491
|% 5,10
|
|GARAN
|12,23
|719.273.635
|% -0,08
|
|SISE
|11,19
|566.537.707
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,59
|497.562.670
|% -0,28
|
|THYAO
|17,95
|477.571.536
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,59
|497.562.670
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,24
|1.010.342.491
|% 5,10
|
|TSKB
|1,57
|117.454.782
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,19
|151.838.754
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,04
|188.037.334
|% 3,40
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9907
|11,0070
|% -0,26
|
|Euro
|12,4447
|12,4646
|% -0,80
|
|Sterlin
|14,7491
|14,8231
|% -0,73
|
|Frank
|11,8040
|11,8751
|% -0,66
|
|Riyal
|2,9248
|2,9395
|% -0,33
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-7,80
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|4.335
|4.401
|-51,00
|
|Tam
|4.314
|4.424
|-60,86
|
|Yarım
|2.085
|2.140
|-29,44
|
|Çeyrek
|1.046
|1.070
|-14,72
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,38
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 95 artarak (% 0.63 ) 1, 919
-
12:22XU100
Endeks 1, 751 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 9, 584.00 milyon TL de
-
12:22ARENA
Yüzde 7.27 oranında artışla 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 821 adet işlem
-
12:20SELGD
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 624 adet işlem
-
12:18BRISA
Yüzde 6.50 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 951 adet işlem