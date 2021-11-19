AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2021 10:51
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978662
BIST
11:521.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:5211,0114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0246
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:5212,4611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1035
|Açılış
|: 12,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:52655,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -4,83
|Açılış
|: 655,50
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:49
|FRIGO
|2,86
|29.636.935
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.715.096
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.289.944
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.207.559
|% 9,95
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.136.259
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,30
|202.351.496
|% -7,80
|
|ULAS
|3,75
|923.751
|% -4,34
|
|GMTAS
|2,26
|3.045.168
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,13
|890.182.841
|% 3,70
|
|GARAN
|12,21
|698.353.957
|% -0,25
|
|SISE
|11,17
|550.903.611
|% 0,54
|
|YKBNK
|3,59
|449.329.118
|% -0,28
|
|THYAO
|17,95
|449.289.466
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,59
|449.329.118
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,13
|890.182.841
|% 3,70
|
|TSKB
|1,57
|107.248.109
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,18
|138.235.515
|% 1,40
|
|DOHOL
|3,04
|186.587.892
|% 3,40
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0043
|11,0122
|% -0,22
|
|Euro
|12,4567
|12,4724
|% -0,73
|
|Sterlin
|14,7557
|14,8297
|% -0,69
|
|Frank
|11,7906
|11,8616
|% -0,78
|
|Riyal
|2,9198
|2,9344
|% -0,50
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-7,65
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-5,18
|
|Cumhuriyet
|4.322
|4.387
|-65,00
|
|Tam
|4.305
|4.415
|-69,44
|
|Yarım
|2.081
|2.136
|-33,59
|
|Çeyrek
|1.044
|1.068
|-16,79
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,73
|81,73
|0,49
|
Seans Raporu
11:49
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12:04DURDO
Yüzde 8.06 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 854 adet işlem
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12:02XU100
Endeks 1, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 873.00 milyon TL de
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12:01DITAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 919 adet işlem
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12:00BERA
Yüzde 7.79 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 622, 853 adet işlem
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11:59FRIGO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 550, 185 adet işlem