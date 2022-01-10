AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.01.2022 13:20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991547
BIST
13:112.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 30,18
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:1113,7744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0320
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:1115,6267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0986
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:11797,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,33
|Açılış
|: 797,64
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:09
|GEDZA
|20,04
|28.877.909
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.769.869
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|4.537.596
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|108.636.485
|% 9,94
|
|ELITE
|18,23
|161.638.790
|% -8,11
|
|LIDFA
|4,43
|48.712.347
|% -6,93
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|MARKA
|3,76
|2.045.253
|% -4,08
|
|THYAO
|26,54
|2.191.454.688
|% 6,42
|
|GARAN
|11,80
|1.327.069.776
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,83
|1.321.996.270
|% 1,98
|
|SISE
|15,14
|1.061.933.773
|% 1,88
|
|EREGL
|30,90
|1.061.036.655
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,73
|824.115.856
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,39
|417.453.833
|% 2,14
|
|GARAN
|11,80
|1.327.069.776
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,83
|1.321.996.270
|% 1,98
|
|ODAS
|1,39
|123.376.951
|% 0,00
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7681
|13,7822
|% -0,18
|
|Euro
|15,6033
|15,6294
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,6800
|18,7737
|% -0,18
|
|Frank
|14,9245
|15,0144
|% -0,34
|
|Riyal
|3,6645
|3,6829
|% -0,06
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,14
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,55
|
|Cumhuriyet
|5.300
|5.380
|-21,00
|
|Tam
|5.276
|5.410
|-22,58
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-10,93
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|0,21
|