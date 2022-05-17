AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.05.2022 08:50
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030731
BIST
10:132.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,05
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:1315,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2513
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,7938
En Düşük
15,5343
10:1316,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2985
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,5619
En Düşük
16,2212
10:13923,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,24
|Açılış
|: 923,24
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
924,99
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:11
|IMASM
|38,78
|9.197.266
|% 9,98
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|ULUUN
|14,75
|48.325.901
|% 6,88
|
|TMPOL
|20,16
|14.399.588
|% 6,27
|
|EUHOL
|2,66
|6.371.195
|% 5,98
|
|GZNMI
|32,80
|2.203.799
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.439.574
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|SELVA
|9,77
|24.816.387
|% -5,97
|
|MRGYO
|1,28
|6.306.493
|% -5,19
|
|ULUUN
|14,75
|48.325.901
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,65
|41.835.637
|% 1,15
|
|ORCAY
|18,85
|31.979.959
|% 4,14
|
|OYAKC
|11,47
|29.848.938
|% -1,55
|
|SELVA
|9,77
|24.816.387
|% -5,97
|
|MOBTL
|1,79
|10.770.561
|% 2,29
|
|ODAS
|2,37
|8.208.104
|% 0,42
|
|ULUUN
|14,75
|48.325.901
|% 6,88
|
|SELVA
|9,77
|24.816.387
|% -5,97
|
|OYAKC
|11,47
|29.848.938
|% -1,55
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7640
|15,7855
|% 1,57
|
|Euro
|16,5117
|16,5783
|% 2,08
|
|Sterlin
|19,4569
|19,5545
|% 1,96
|
|Frank
|15,6848
|15,7792
|% 1,57
|
|Riyal
|4,1841
|4,2051
|% 1,34
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,78
|
|Altın Gr.
|920
|920
|8,80
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|