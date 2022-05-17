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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

17.05.2022 08:50
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030731


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BIST En Aktif Hisseler10:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 38,78 9.197.266 % 9,98  
SERVE 27,14 108.479 % 9,97  
ULUUN 14,75 48.325.901 % 6,88  
TMPOL 20,16 14.399.588 % 6,27  
EUHOL 2,66 6.371.195 % 5,98  
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10:11 Alış Satış %  
Dolar 15,7640 15,7855 % 1,57  
Euro 16,5117 16,5783 % 2,08  
Sterlin 19,4569 19,5545 % 1,96  
Frank 15,6848 15,7792 % 1,57  
Riyal 4,1841 4,2051 % 1,34  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 2,78  
Altın Gr. 920 920 8,80  
Cumhuriyet 6.080 6.172 -24,00  
Tam 6.055 6.211 -19,78  
Yarım 2.926 3.004 -9,57  
Çeyrek 1.468 1.502 -4,79  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 0,00  
Gümüş Gr. 10,89 10,90 0,10  
B. Petrol 114 114 0,16  
Seans Raporu 10:11
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