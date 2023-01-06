AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
06.01.2023 16:10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095277
BIST
16:055.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 147,78
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:0518,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:0519,7152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0492
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:051.107,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.107,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KRDMB
|16,72
|92.460.825
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.870.121
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.465.468
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|140.034.403
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.403.172
|% -10,00
|
|ADEL
|123,90
|98.674.701
|% -9,63
|
|MARTI
|5,02
|106.911.793
|% -8,39
|
|FMIZP
|206,50
|143.563.703
|% -7,07
|
|THYAO
|139,80
|8.503.867.570
|% 3,40
|
|EREGL
|41,06
|8.493.501.462
|% 2,45
|
|ASELS
|61,60
|6.806.979.529
|% 4,58
|
|KRDMD
|19,13
|4.886.811.869
|% 6,28
|
|EKGYO
|9,14
|4.423.770.621
|% 7,78
|
|EKGYO
|9,14
|4.423.770.621
|% 7,78
|
|KRDMD
|19,13
|4.886.811.869
|% 6,28
|
|YKBNK
|10,71
|2.645.696.199
|% 2,19
|
|SKBNK
|2,85
|593.778.365
|% 4,40
|
|EREGL
|41,06
|8.493.501.462
|% 2,45
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7635
|18,7726
|% 0,04
|
|Euro
|19,7001
|19,7144
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,1741
|22,2853
|% -0,51
|
|Frank
|19,8861
|20,0059
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9781
|5,0031
|% 0,02
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,01
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.647
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-0,25
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18YKSLN
Yüzde 6.53 oranında artışla 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 734, 167 adet işlem
-
16:16SDTTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 42.58 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 037 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 73 artarak (% 2.57 ) 5, 702
-
16:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, YKBNK
-
16:15XU100
Endeks 5, 243 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 48 üstünde . İşlem hacmi 96, 864.00 milyon TL de