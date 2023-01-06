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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

06.01.2023 16:10
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095278


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Altın Gr. 1.109 1.109 2,73  
Cumhuriyet 7.493 7.606 7,00  
Tam 7.538 7.597 9,00  
Yarım 3.650 3.714 5,00  
Çeyrek 1.831 1.857 3,00  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 0,18  
Gümüş Gr. 14,11 14,13 0,10  
B. Petrol 78,85 78,85 0,16  
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