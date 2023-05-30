AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
30.05.2023 10:21
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154581
BIST
12:364.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,15%
|| 150,23
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:3620,4202
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,3276
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4300
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:3622,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,4914
|Açılış
|: 15,2212
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0061
|
22,0646
En Düşük
21,4431
12:361.278,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 22,02
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:36
|OYAYO
|11,77
|18.750.297
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|61.884.959
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|24.307.498
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.069.922
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,24
|2.339.846.124
|% 9,64
|
|MARKA
|15,88
|114.787.371
|% -7,41
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.418.180
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,00
|188.044.672
|% -4,53
|
|SAMAT
|16,66
|337.521.509
|% -2,63
|
|THYAO
|147,10
|4.406.683.170
|% 0,75
|
|ISCTR
|11,50
|3.560.777.222
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,80
|3.041.852.906
|% 6,04
|
|AKBNK
|16,29
|2.751.160.147
|% 9,40
|
|YKBNK
|10,24
|2.339.846.124
|% 9,64
|
|ISCTR
|11,50
|3.560.777.222
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,24
|2.339.846.124
|% 9,64
|
|ALBRK
|2,60
|551.562.294
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,43
|1.356.933.077
|% 2,34
|
|AKBNK
|16,29
|2.751.160.147
|% 9,40
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4087
|20,4202
|% 1,63
|
|Euro
|21,9755
|22,0646
|% 2,28
|
|Sterlin
|25,2649
|25,3916
|% 1,95
|
|Frank
|22,5039
|22,6394
|% 1,57
|
|Riyal
|5,4277
|5,4549
|% 1,47
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|17,42
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.868
|9.112
|-42,22
|
|Yarım
|4.360
|4.482
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.187
|2.248
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,16
|15,18
|0,18
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-1,57
|