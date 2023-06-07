AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
07.06.2023 11:20
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156661
BIST
13:095.585
En Düşük
|Değişim
|: 3,65%
|| 196,53
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
13:0923,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 7,43%
|| 1,6030
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
13:0924,9096
En Yüksek
|Değişim
|: 7,61%
|| 1,7615
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
24,9216
En Düşük
23,1104
13:091.463,15
En Yüksek
|Değişim
|: 7,48%
|| 101,88
|Açılış
|: 1.463,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:01
|DOCO
|2.990,50
|29.497.519
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|115.840.590
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.754
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.873.671
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|465.254.959
|% 9,97
|
|IMASM
|19,67
|518.288.172
|% -9,77
|
|MARKA
|10,44
|29.713.335
|% -8,34
|
|OYLUM
|4,48
|144.013.384
|% -6,67
|
|HTTBT
|35,18
|10.392.800
|% -6,24
|
|KLRHO
|14,97
|548.034.439
|% -6,03
|
|THYAO
|172,20
|5.133.871.010
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,23
|3.397.950.829
|% 2,34
|
|AKBNK
|18,66
|3.153.211.406
|% 3,44
|
|SISE
|45,30
|3.078.840.492
|% 5,64
|
|KCHOL
|100,30
|2.820.789.049
|% 6,82
|
|YKBNK
|12,23
|3.397.950.829
|% 2,34
|
|EKGYO
|7,74
|2.076.963.943
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,34
|2.372.755.616
|% 4,63
|
|AKBNK
|18,66
|3.153.211.406
|% 3,44
|
|KLGYO
|2,99
|383.714.790
|% 4,55
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1599
|23,1670
|% 7,41
|
|Euro
|24,8018
|24,8995
|% 7,57
|
|Sterlin
|28,7410
|28,8851
|% 7,62
|
|Frank
|25,4445
|25,5978
|% 7,53
|
|Riyal
|6,1551
|6,1860
|% 7,36
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|100,81
|
|Cumhuriyet
|9.809
|9.957
|574,00
|
|Tam
|9.785
|10.052
|618,14
|
|Yarım
|4.807
|4.898
|271,00
|
|Çeyrek
|2.396
|2.449
|136,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|1,21
|
|B. Petrol
|76,68
|76,68
|0,39
|