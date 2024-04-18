AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
18.04.2024 09:38
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274258
BIST
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13:039.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 29,96
|Açılış
|: 9.565
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
9.508
En Yüksek
9.602
13:0332,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0625
|Açılış
|: 32,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5800
|
32,5411
En Düşük
32,3698
13:0334,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1146
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6500
|
34,8972
En Düşük
34,6200
13:032.486,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,27
|Açılış
|: 2.486,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.490,43
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler13:02
|SELGD
|60,50
|60.628.473
|% 10,00
|
|DERIM
|46,42
|36.483.684
|% 10,00
|
|VERUS
|289,50
|21.624.224
|% 9,97
|
|UZERB
|657,00
|2.321.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|114,80
|524.000.509
|% 9,96
|
|RYSAS
|42,08
|86.443.489
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,15
|113.746.258
|% -9,94
|
|ULUFA
|13,26
|70.992.360
|% -9,39
|
|RYGYO
|30,12
|136.549.287
|% -8,56
|
|INTEM
|306,25
|114.737.036
|% -8,10
|
|THYAO
|299,00
|4.943.407.947
|% 1,27
|
|YKBNK
|31,34
|2.155.015.090
|% 2,49
|
|AKBNK
|58,30
|2.065.112.573
|% 4,01
|
|PGSUS
|863,00
|1.894.808.826
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,42
|1.583.531.722
|% 1,31
|
|ZOREN
|5,97
|1.092.351.987
|% 1,88
|
|ISCTR
|12,42
|1.583.531.722
|% 1,31
|
|ENTRA
|14,20
|1.538.061.437
|% 1,43
|
|IHGZT
|1,27
|98.510.261
|% 9,48
|
|YKBNK
|31,34
|2.155.015.090
|% 2,49
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5062
|32,5144
|% 0,21
|
|Euro
|34,8025
|34,8251
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,3131
|40,5152
|% -0,36
|
|Frank
|35,5525
|35,7307
|% -0,33
|
|Riyal
|8,6154
|8,6586
|% -0,53
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,41
|28,44
|% 0,66
|
|Platin
|940,38
|941,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,42
|1.031,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,45
|86,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,04
|2.378,37
|% 0,66
|