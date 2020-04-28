AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 13:46
Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840715
BIST
16:32101.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 420,82
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:326,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
16:327,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:32384,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 384,77
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|19.299.282
|% 10,00
|
|BOSSA
|9,57
|26.665.138
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.014.430
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.390.035
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.553
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,19
|821.587.186
|% 1,57
|
|GARAN
|8,46
|748.563.073
|% 1,20
|
|THYAO
|10,80
|579.421.534
|% -0,18
|
|ASELS
|27,50
|441.262.398
|% 0,07
|
|ODAS
|1,74
|326.337.227
|% 4,82
|
|ODAS
|1,74
|326.337.227
|% 4,82
|
|ECILC
|5,19
|821.587.186
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|192.427.050
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|748.563.073
|% 1,20
|
|AVOD
|2,50
|196.206.644
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7025
|8,7461
|% 0,51
|
|Frank
|7,1690
|7,2122
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-4,30
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.524
|-1,60
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-1,70
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-0,80
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,16
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|23,52
|23,52
|0,45
|
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