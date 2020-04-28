AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 13:46
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840714
BIST
15:56101.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 526,80
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:566,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9991
En Düşük
6,9799
15:567,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:56385,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 385,36
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.189.057
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.729.493
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.962.814
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,24
|786.200.667
|% 2,54
|
|GARAN
|8,47
|721.050.180
|% 1,32
|
|THYAO
|10,81
|549.506.347
|% -0,09
|
|ASELS
|27,50
|418.080.153
|% 0,07
|
|ODAS
|1,71
|309.763.505
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|309.763.505
|% 3,01
|
|ECILC
|5,24
|786.200.667
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,14
|185.724.689
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|721.050.180
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|195.992.609
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7133
|8,7570
|% 0,64
|
|Frank
|7,1623
|7,2054
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-1,06
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,60
|
|Tam
|2.530
|2.584
|-2,70
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,30
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,05
|23,05
|-0,02
|