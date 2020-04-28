AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2020 13:46
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840718
BIST
16:12101.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 360,03
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:126,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9993
En Düşük
6,9799
16:127,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:12384,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 384,97
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|14.705.502
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.998.325
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.229.760
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.749.953
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,22
|796.951.697
|% 2,15
|
|GARAN
|8,47
|737.988.160
|% 1,32
|
|THYAO
|10,80
|558.579.256
|% -0,18
|
|ASELS
|27,48
|431.261.350
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|312.759.612
|% 3,61
|
|ODAS
|1,72
|312.759.612
|% 3,61
|
|ECILC
|5,22
|796.951.697
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,14
|187.237.006
|% 0,94
|
|GARAN
|8,47
|737.988.160
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|196.146.251
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7038
|8,7475
|% 0,53
|
|Frank
|7,1630
|7,2061
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,04
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.531
|2.585
|-2,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,27
|23,27
|0,20
|