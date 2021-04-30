AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 16:47
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933429
BIST
17:201.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:208,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1014
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:2010,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0453
En Düşük
9,9251
17:20472,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,78
|Açılış
|: 472,04
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,53
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GOZDE
|7,37
|167.533.700
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.494.759
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.487.973
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.255.167
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,20
|1.262.534.539
|% 4,43
|
|EREGL
|19,32
|946.409.362
|% 0,31
|
|PETKM
|6,78
|823.326.599
|% 1,19
|
|THYAO
|12,16
|805.465.303
|% 1,50
|
|GARAN
|7,21
|691.633.119
|% -0,28
|
|PETKM
|6,78
|823.326.599
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|217.709.243
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|238.139.781
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|691.633.119
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,18
|582.358.591
|% 0,84
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2994
|8,3044
|% 1,24
|
|Euro
|10,0213
|10,0334
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,4677
|11,5252
|% 0,61
|
|Frank
|9,0708
|9,1255
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2069
|2,2180
|% 1,24
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-1,38
|