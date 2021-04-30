AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 16:51
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933433
BIST
16:461.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:468,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0808
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2879
En Düşük
8,1830
16:4610,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0455
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0307
En Düşük
9,9251
16:46471,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,91
|Açılış
|: 470,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:46
|FORMT
|1,32
|14.395.558
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.567.664
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|26.044.113
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.551.985
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.969.804
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,30
|1.207.934.418
|% 4,52
|
|EREGL
|19,17
|829.095.007
|% -0,47
|
|PETKM
|6,75
|734.673.529
|% 0,75
|
|THYAO
|12,20
|701.616.021
|% 1,84
|
|GARAN
|7,22
|611.315.615
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|207.743.845
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|235.516.492
|% 0,48
|
|PETKM
|6,75
|734.673.529
|% 0,75
|
|GARAN
|7,22
|611.315.615
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,20
|544.635.663
|% 1,12
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2784
|8,2838
|% 0,99
|
|Euro
|9,9976
|10,0093
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,4540
|11,5115
|% 0,49
|
|Frank
|9,0605
|9,1151
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2006
|2,2116
|% 0,94
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,10
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,88
|66,88
|-1,17
|