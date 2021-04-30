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AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

30.04.2021 16:54



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yıllık  rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933439


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INTEM 44,26 8.565.982 % 9,99  
MERIT 253,30 1.265.924 % 9,99  
KSTUR 292,00 823.203 % 9,98  
PRKME 5,63 25.286.929 % 9,96  
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Dolar 8,2770 8,2845 % 0,99  
Euro 10,0002 10,0101 % 0,46  
Sterlin 11,4444 11,5018 % 0,40  
Frank 9,0557 9,1103 % 0,79  
Riyal 2,1993 2,2103 % 0,89  
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16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -3,67  
Altın Gr. 471 471 3,50  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,05 26,09 -0,03  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,06  
B. Petrol 66,93 66,93 -1,12  
Seans Raporu 16:39
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