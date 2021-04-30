AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 16:56
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933442
BIST
16:531.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:538,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0959
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2989
En Düşük
8,1830
16:5310,0170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0532
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0307
En Düşük
9,9251
16:53470,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,19
|Açılış
|: 470,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:51
|FORMT
|1,32
|14.429.218
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.572.046
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|26.044.654
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.970.974
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|105.565.650
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,30
|1.212.982.113
|% 4,52
|
|EREGL
|19,19
|831.723.976
|% -0,36
|
|PETKM
|6,76
|738.141.773
|% 0,90
|
|THYAO
|12,21
|714.971.670
|% 1,92
|
|GARAN
|7,23
|613.928.486
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|208.083.411
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|235.936.271
|% 0,48
|
|PETKM
|6,76
|738.141.773
|% 0,90
|
|GARAN
|7,23
|613.928.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|549.142.965
|% 1,40
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2853
|8,2889
|% 1,05
|
|Euro
|10,0004
|10,0102
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4528
|11,5102
|% 0,48
|
|Frank
|9,0590
|9,1136
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2008
|2,2118
|% 0,95
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-2,03
|
|Altın Gr.
|470
|471
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,05
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:04AVTUR
Yüzde 9.88 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 248, 559 adet işlem
-
17:03EGSER
Yüzde 6.23 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 976, 394 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PGSUS, TAVHL
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 75 kaybederek (% -0.14 ) 1, 211
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, PRKME, CANTE, FORMT, TIRE, AVTUR, BERA, MERIT, INTEM, BJKAS