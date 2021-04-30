AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 16:56
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık rapor ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933443
BIST
16:501.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:508,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0867
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2897
En Düşük
8,1830
16:5010,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0307
En Düşük
9,9251
16:50470,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,09
|Açılış
|: 471,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:48
|FORMT
|1,32
|14.393.829
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.567.620
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|26.039.333
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.535.481
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.961.380
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,20
|1.204.679.375
|% 4,43
|
|EREGL
|19,16
|827.854.767
|% -0,52
|
|PETKM
|6,74
|727.715.448
|% 0,60
|
|THYAO
|12,15
|685.635.134
|% 1,42
|
|GARAN
|7,22
|606.490.275
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|207.465.647
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|235.380.178
|% 0,48
|
|PETKM
|6,74
|727.715.448
|% 0,60
|
|GARAN
|7,22
|606.490.275
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,21
|544.418.319
|% 1,26
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2792
|8,2827
|% 0,97
|
|Euro
|10,0029
|10,0137
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,4481
|11,5056
|% 0,44
|
|Frank
|9,0574
|9,1119
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1997
|2,2107
|% 0,90
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,67
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,93
|66,93
|-1,12
|